靳筱葳細心回答學員的提問。（翰森娛樂提供）

靳筱葳（右）的好友綠茶（左）到場支持。（翰森娛樂提供）

靳筱葳和精英團隊成員合影。（翰森娛樂提供）

「紋繡教主」靳筱葳打造獨一無二的紋繡事業，日前才在台舉行微型創業技術分享茶會，備受好評，下月將前進新加坡美容展舉行分享會，接軌國際一流技術。她的分享會不僅傳授專業「skin52＆Fixer技術」也結合慈善，希望讓社會變得更好。

靳筱葳在分享會上看到不少新面孔，詢問下才知道，許多新學員其實長期關注紋繡產業，想加入「美的行業」卻不得其門而入，加上紋眉廣告漫天，如果想要闖出一片天，一定要學會新的項目。她分析現在台灣市場上約有5000位霧眉師，但Skin52皮膚遮瑕這技術還沒被發覺，並大膽預估：「目前市場還缺2500位Skin52皮膚覆蓋師的從業人員，未來還會有男生的市場。」

她也發現來參加分享會的人約有85％都沒有紋繡經驗，另外還有完全針對Skin52皮膚遮瑕技術而來的學員，她認為很多無經驗的人來參與，代表這行業有成長空間，且相當看好這個藍海市場，「主要是Skin52可以做的客群更廣，服務的面積更多更大，很多人需要這個服務療癒心靈。」靳筱葳不斷比較實驗後發現，韓國Skin52技術發展得早，已很成熟穩定，學習簡單且技術容易複製，她特地赴韓學習深造，再將這套技術引進台灣。

提到如何挑選精英團隊，靳筱葳打趣形容，「我們就像一群美少女戰士，每個角色都代表一顆星球，都有她的優點與力量，而最不可或缺的就是向心力」雖然團隊常常加班，延長工作時間，但針對這項紋繡產業，靳筱葳自信地說：「我們已經準備好了。」

靳筱葳「Skin52xFixer微型創業技術分享會」將在11月9日下午3點30分舉辦「加碼實體場」，詳情可洽「Genie kris 紋繡藝術工作室／ 紋繡專家」官方臉書。