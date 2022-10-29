台灣地區政治受難人玉互助會會長周弘奇今表示，白色恐怖被反共教育與社會制度的妖魔化，被李代桃僵轉化為「台獨」的政治資源。他指出，隨著中美對抗的加劇，兩岸又再度走向戰爭邊緣，只有擺脫台獨史觀，完成統一志業，才能實現台灣人民當家做主。

台灣地區政治受難人互助會今在台北馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖犧牲受難人秋祭追思慰靈大會」，現場受難者遺族與台灣關心此事的各界代表，一同紀念白色恐怖下犧牲的受難者。

會長周弘奇首先致詞表示，自1991年起，台灣地區受難人互助會便公開追悼白色恐怖犧牲烈士，不斷的回到馬場町刑場，緬懷當年烈士追求改造社會與民族統一的理想，更要向台灣社會表達白色恐怖受難人及家屬對台海局勢的擔憂與呼籲兩岸和平統一。

周弘奇說，由於台灣長期反共教育與對社會主義制度的妖魔化，台灣白色恐怖被簡化為「抗中保台」、甚至被李代桃僵轉化為「台獨」的政治資源。他指出，統獨成為激化地緣政治緊張的關鍵因素，隨著中美對抗的加劇，兩岸又再度走向戰爭邊緣，只有擺脫台獨史觀，完成統一志業，才能真正實現台灣人民當家做主。

台灣地區政治受難人互助會表示，台灣目前面臨內憂外患的環境，但台灣的政府仍施行親美抗中的政策，罔顧民生發展，替美國剝削台灣人民，以往軍暴力控制台灣人民的言論思想自由，但經濟、疫情卻都無法處理，放任疫情發展至今。