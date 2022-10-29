味全龍重回一軍第2個球季就打出驚奇，睽違23年再闖進季後賽，總教練葉君璋認為，龍隊與過去曾帶過的義大犀牛來說並未有差別，「主要是交代他們，平常例行賽怎麼做就一樣，他們都打120場了，把平常事情做好就好。」

葉總認為，季後賽感覺有點像是在打國家隊一樣，「每一場比賽都要想辦法贏。最大差異可能在氣氛，球員感受到這樣的氣氛會想表現更好，但這都來自球員自己。」

今天首戰先發打線也公布，隊長吳東融頂替日前觸身球導致右手腕骨裂的劉基鴻鎮守三壘，其他則是跟例行賽大同小異，「對他（劉基鴻）來講一定是很可惜，對球隊也是，他從頭到尾都表現很好，但卻在最後這段時間無法比賽。」

而王維中前2戰預計擔任「拆彈」大隊，王維中表示，雖然教練團沒有實際說，但自己知道就是牛棚待命，有狀況隨時上場，自己過去也曾有過類似經驗，平常心去面對。他透露，前幾天練習時，有過季後賽經歷的選手都有經驗分享。

「我想大家多少都會緊張，但不會誠實說出來。」但王維中認為，會緊張是好是，代表你在乎這個比賽，「我自己也是會，會期待比賽到來，在旁邊等待時會有種想要想要上場的感覺。」

季後挑戰賽G1先發名單

味全龍：

1棒：郭天信（中外野）

2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）

3棒：李凱威（二壘手）

4棒：林智勝（一壘手）

5棒：谷德溫（左外野）

6棒：陳品捷（右外野）

7棒：吳東融（三壘手）

8棒：蔣少宏（捕手）

9棒：張政禹（游擊手）

先發投手：布里悍

中信兄弟：

1棒：岳政華（中外野）

2棒：江坤宇（游擊手）

3棒：王威晨（三壘手）

4棒：陳子豪（指定打擊）

5棒：許基宏（一壘手）

6棒：陳文杰（左外野）

7棒：林書逸（右外野）

8棒：福來喜（捕手）

9棒：岳東華（二壘手）

先發投手：德保拉