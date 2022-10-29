俄羅斯入侵烏克蘭，遭到歐美國家嚴厲制裁，兩大飛機製造商波音和空巴暫停供應零組件。隨著全球疫情陸續解封，旅遊人潮也暴增，外媒報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）表示，當前俄羅斯航空公司的國內航班比疫情前更多，但因俄國遭到制裁，缺乏備用零件及軟體常規升級，引發人們對飛安的疑慮。
空巴執行長佛里（Guillaume Faury）周五（28日）在財報會議上表示，「我們擔心目前的維修條件，因為這些飛機（指俄國航班）實際上的飛行量很大。受到制裁影響，我們無法像平時那樣對客戶進行真正的監控和維護，在安全方面確實令人擔憂，不過現在我們也無能為力。」
目前俄羅斯客運量有高達95%來自波音和空巴等國外飛機 ，但遭制裁後前景不明。今年8月有報導指出，國營的俄羅斯航空（Aeroflot）正將部分完整客機拆解，以確保可以補充零件。
俄羅斯國家技術集團Rostec日前提到，「受到西方制裁，波音和空巴的飛機永遠不會交付給俄羅斯，外國飛機將退出機隊，我們相信這個過程是不可逆轉的。」
截至去（2021）年底，俄羅斯航空（Aeroflot）的機隊近80%由波音和空巴的飛機組成，包括134架波音和146架空巴，還有近80架蘇愷SSJ-100。據統計，自7月底以來，Aeroflot已有多達50架飛機停飛。
Rostec為俄羅斯大型國企，由俄國總統普丁的親密盟友主導，旗下包括多家國防工業、航空領域等企業。
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