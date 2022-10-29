大陸夢天實驗艙完成發射前全區合練，各系統準備就緒。圖為25日夢天實驗艙與長征五號B遙四運載火箭組合體已轉運至發射區。(中國航太科技集團)

大陸央視新聞報導，29日上午，在海南省文昌航太發射場的測試發射大廳，工作人員組織了夢天實驗艙發射前最後一次系統間全區合練。各系統完成了相關功能檢查，準備就緒，等待正式31日發射任務。

目前，神舟十四號太空人乘組在軌狀態良好，與地面科技人員配合進行了在軌交會對接操作訓練和物資器材整理等工作。此外，太空站組合體狀態良好，功能性能穩定，具備與夢天實驗艙進行交會對接的條件。

為確保火箭飛行任務，文昌地區部分路段31日實施交通管制，海南省公安廳交通警察總隊公眾號「海南交警」28日發文稱，為確保文昌火箭飛行任務期間有關區域道路交通安全、暢通、有序，省公安廳交通警察總隊決定，對文昌航太發射基地周邊道路及通往文昌的道路實施交通管制。實施管制時間和範圍：2022年10月31日0時起至24時止，禁止運載易燃易爆危化品運輸車、核載5噸以上貨運車輛進入文昌市管制路段，管制路段禁止停放一切車輛。任務前3小時，禁止無通行證的車輛進入文昌市東龍線、龍昌線、文銅線和烏東線；任務前1小時，禁止一切車輛進入文昌市東龍線、龍昌線、文銅線和烏東線管控路線。解除管制時間根據道路通行情況確定。

實施管制路段。文昌市東龍線、龍昌線、文銅線（良畝仔路口至銅鼓嶺路口）、烏東線（3.3KM至6.3KM）、淇水灣大道、紫薇路、彩虹南北路、清瀾大橋等道路。