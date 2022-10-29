嘻小瓜為同志遊行精心準備，花1個月構想炒熱氣氛。（杜蕾斯 Durex提供）

嘻小瓜（右三）參加同志遊行，與4位猛男舞者有精彩表演。（杜蕾斯 Durex提供）

今年同志遊行吸引大批人潮，嘻小瓜（後中）擔任保險套品牌大使。（杜蕾斯 Durex提供）

台灣同志遊行今年邁向20周年，利潔時旗下品牌杜蕾斯Durex首次參加遊行，並以「愛無限 LOVE ALL WAYS」做為主題，嘻小瓜於 今（29日） 擔任品牌大使，號召同好參與本次別具意義的活動。他吐露感情空窗半年，正尋找有緣的另一半，理想型是高 、帥 、有刺青的陽光直男，這次藉由同志遊行與4位猛男舞者表演，他直說非常喜歡、很享受。

嘻小瓜為了精彩表演節目，從舞蹈、音樂、服裝都特別設計，花了1個月時間構想，特別準備最新單曲〈乖乖吃瓜〉歌曲鼓勵大家勇敢發聲，「不要害怕別人給你的眼光，勇敢做自己。」另外，他也重新remix張惠妹動感舞曲〈跳進來〉、〈Bad Boy〉，瞬間炒熱氣氛。

自認情路坎坷，因擁有公眾人物光環，常碰到帶著「目的性」的追求者，「直到我愛上他以後，他就一直叫我帶他認識明星，帶他上節目，但後來發現他根本不愛我，才慢慢決心離開。另一個更誇張，認識我只是要把妹，因為我身邊有很多正妹，把我當交友軟體。」

他在愛情中最不能接受偷吃， 如果發現另一半在偷玩交友軟體跟一夜情，只要想到對方背叛的畫面就會哭出來，「我碰過的渣男真的太多。」儘管嘻小瓜情路不順，但仍相信會找到真愛。