遠雄大巨蛋等弊案一審宣判結果出爐，遠雄創辦人趙藤雄因涉嫌財報不實、賄賂民代官員遭判刑7年，前總統馬英九愛將、前北市府財政局長李述德被依圖利罪重判9年徒刑。民進黨台北市議員許淑華批評，上任時高喊解決5大弊案的市長柯文哲，對遠雄高高舉起、輕輕放下，呼籲大巨蛋弊案繼續查，誰包庇遠雄就該查、就是犯罪。

許淑華批評，遠雄大巨蛋就是遠雄跟北市府官商勾結的畸形巨獸，台北市民不只沒好處，還發生板南線隧道變形、裂縫擴大，屋頂光害閃瞎光復國小學童與周邊居民，等等危害，此事都怪上任時高喊解決五大弊案的柯文哲，對遠雄高高舉起，輕輕放下。

許淑華呼籲，大巨蛋弊案應該再查下去「為何大巨蛋能邊停工邊長大」，到底誰在放水？損及市民權益？中央嚴格把關防災審查，北市府還幫遠雄出面「圍事」。台北市民都想問，「柯市長，為什麼你變了？還是這就是你？毫不遮掩地向財團靠攏？」

許淑華表示，還是該給辛苦的司法人員掌聲，請繼續追查遠雄跟北市府，勾勾纏的官商利益結構，不管是前市長馬英九、郝龍斌，還是柯文哲，誰包庇遠雄就該查，就是犯罪！