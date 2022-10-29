葉廷麒（左起）、許乃涵、李怡芳分享電影幕後花絮。（李承陽攝）

2022高雄電影節來到最後一周，29日電影《小藍》舉行媒體見面會，導演李怡芳攜演員許乃涵、葉廷麒現身。片中許乃涵有場背部全裸的戲碼，笑說電影首映朋友們有去看，其中1人看到她的裸戲時正在吃多力多滋，稱她屁股出現的太突然又太巨大，嚇到她短時間不想再吃多力多滋。

李怡芳還補充說，拍攝裸背戲時本來有讓許乃涵穿無痕丁字褲，但鏡頭上還是看得出來，於是許乃涵索性脫了再演，她說：「其實我就是不想讓後製組盯著我的屁股，一幀一幀的修圖。」其實許乃涵跟李怡芳都認為，電影讓人害羞的不是畫面，而是較情色的聲音跟對話，像許乃涵的台詞有大量熟女床邊語言，是李怡芳到PTT的西斯版（性版）參考取材，笑說自己是「老司機」等級。

李怡芳也透露，葉廷麒角色是足球隊學生的設定，正是參考自己兒子，還爆兒子的料，說自己有次得知兒子要跟女友去看《哈利波特2》，因為是舊片所以兩人只能去U2電影館看，李怡芳跟兒子形容U2是「高中生的炮房」，讓兒子聽完害羞離開；另兒子16歲生日的時候，家人就有送上保險套，爸爸還會偷數保險套剩下的數量。