九合一選舉剩下不到一個月，各縣市長的候選人都相互競爭到白熱化的階段，而國民黨桃園市長候選人張善政今（29）日就在臉書上PO出他在桃園的市場和鄉親拜票的畫面，直言「每次到市場，都能感受到大家給我滿滿的能量與支持」，讓他非常感動，引發討論。

張善政今日在臉書上PO出一篇「作為候選人，每天的行程十分緊湊」的文章表示，「在市場向鄉親拜票，總是讓我期待」，張善政提到，市場是鄉親們日常生活的中心，在這裡能夠與鄉親有最真實、最緊密的互動。張善政也說「我每次到市場，都能感受到大家給我滿滿的能量與支持；許多攤商朋友擔心我口渴，常會拿出檸檬汁跟礦泉水招待我；還有熱情的朋友準備粽子，祝福我選舉能有好結果；來採買的民眾或路過的市民，大家都親切的跟我打招呼；許多民眾也會跟我交流對市政的看法」。

張善政最後更表示，「選舉的日子總是忙碌，但在市場，無論是心靈還是肚皮，都能得到最強大的補給」，同時張善政也感謝「每一位招待我、祝福我，給我支持、鼓勵的每一位鄉親」，張善政也承諾，他將會繼續努力，更喊話「讓我們一起把桃園市政拚到第一！」