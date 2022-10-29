林佳龍新冠肺炎確診，由妻子廖婉如代為出席選舉行程。（王揚傑攝）

林佳龍新冠肺炎確診，由妻子廖婉如代為出席選舉行程。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍新冠肺炎確診，選舉行程暫停，妻子廖婉如代夫出征，今（29）日首次輔選，出席永和區候選人許昭興聯合競選總部成立，廖婉淑台上致詞時對林佳龍提出的政見鉅細靡遺侃侃而談，她解釋，因為跟「政治控」在一起，只會講政策，所以不用排練就講出來。台下支持者對廖婉如也回以熱烈掌聲，齊聲高喊「凍蒜！」

廖婉如表示，因為已經很久沒有參與政治場合，所以有點緊張，但是也很興奮，可以把一些理念和民眾溝通，都是很好的事情。林佳龍有熱情做事情，不管是從台北、從新北，他是想做整個北部的國土重新規畫。因為看到他的熱情又起來了，是很棒的事情，所以覺得自己臨危授命是OK的。

對於林佳龍目前身體狀況，廖婉如說，他只有頭1、2天有點發燒，喉嚨稍微有點沙啞，整個狀況還好。因為父親剛去世，她又是長女，所以有些事情還在處理，林佳龍其實很體貼，這次選舉原本就讓她照顧家裡，不用幫忙，可是因為林佳龍突然確診，所以她就盡一點力量。

廖婉如在台上對林佳龍提出的政見侃侃而談，顯然非常熟悉，對此廖婉如笑說，「政治控」就是這樣子，跟他在一起他也不會講些有的沒的，整天就在講政策，所以不需要事前排練，在台上就這樣講出來。

廖婉如透露最近和林佳龍很少碰面，上次見面是她父親的告別式，廖婉如說：「他沒事不會找我，我沒事也不會吵他，我們一直都是這樣互動。」廖婉如形容他們夫妻之間就像「君子之交淡如水」，她不會沒事去查勤，但有需要她的時候她會在。

媒體問廖婉如有沒有想對先生說什麼？廖婉如說：「很高興你在新北找到另一股熱情，也看得出來你知道新北真的很需要你，所以，加油！我可以幫你做什麼就講。」但她最後笑著補上一句「但是不要太多，剛好就好！」