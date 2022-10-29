高雄日前5、6歲兄弟倆在幼兒園放學時，卻遲遲等不到媽媽來接送，於是趁老師到辦公室聯絡家長時，2孩偷偷溜出園外找媽媽，但隨即就迷路了，弟弟放聲大哭，路旁檳榔攤老闆娘見狀報警，警方獲報立即將兄弟倆帶回派出所，並聯絡上兄弟倆媽媽約30多歲陳姓女子到所領回，兄弟倆見到媽媽時，都抱緊媽媽哭泣，陳女含淚感謝多虧員警幫忙，這場驚魂記才能順利落幕。

25日中午12時許，正值幼兒園放學，許多家長也到幼兒園接小孩回家，此時5、6歲兄弟倆見同學們的爸爸媽媽到幼兒園接他們回家，卻始終都沒見到媽媽的身影，過了一段時間，幼兒園老師見剩下兄弟2孩，便到辦公室聯絡家長，此時，兄弟倆決定去找媽媽，哥哥牽著弟弟的手偷偷離開幼兒園。

但兄弟倆不曉得回家的路，也不知道該去哪找媽媽，於是便在附近馬路上徘徊，走著走著就迷路了。下午1時許，行經自由二路時，弟弟因著急開始啜泣，哥哥連忙安慰卻還是無濟於事，弟弟的哭聲驚動到路旁檳榔攤，當時正在包檳榔的老闆娘見2個幼童在路旁，四周也沒有大人看管，直覺是2個幼童迷路了，立即將他們帶至店內，並報警求助。

三民二分局鼎金派出所獲報，立即到檳榔攤將兄弟倆帶回警局，員警詢問兄弟倆關於家住哪、媽媽電話等資訊，但兄弟倆卻都回不知道，令員警相當頭痛。不久，派出所又接到幼兒園報警，稱有兄弟擅自離開幼兒園，老師在幼兒園附近都找不到，請求員警協助。

員警立即就想到幼兒園走失的兄弟倆就是剛帶回所的幼童，趕緊向園方要媽媽聯絡資訊，並通知媽媽到派出所帶回，隨後約30多歲的陳姓女子到派出所，稱自己2個小孩走失，員警帶陳女見兄弟倆時，哥哥與弟弟皆抱著媽媽哭泣，陳女也紅了眼眶，並頻頻感謝員警幫忙。

據了解，陳女為雙薪家庭，平日先生都忙於上班，故都由陳女負責接送小孩上下學，不料當天有公事要先處理，耽誤原本接送的時間，兄弟倆遲遲苦等不到媽媽，才會想一起到外尋找。