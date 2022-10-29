味全龍劉基鴻今年攻守兩端都有兩眼表現，卻在例行賽尾聲時，比賽中被中信兄弟洋投泰樂觸身球砸中右手腕，原本以為只是腫脹、挫傷，休息幾天就好，沒想到痛感持續，就醫檢查後發現輕微骨裂，讓他只能無奈錯過生涯首次季後賽。

劉基鴻去年也曾因觸身球導致左手臂骨裂，球季提前報銷，沒想到今年狀況重演，但傷到的卻是慣用手，讓他連平時生活都受到影響，「拿筷子、洗澡都滿不方便的。」

劉基鴻坦言，被丟到的當下心想應該不會這麼嚴重，休息幾天後這週也試著練打看看，結果還是非常疼痛，被問到是否有因此落淚，他笑答：「不好說。」但坦言心情一定會低落。

在公布28名單時、確定無緣季後賽後劉基鴻就把受傷的右手打上石膏固定，避免再次碰撞受傷，目前確定秋訓只能在復健中度過，但一定能趕上春訓。

雖然沒辦法在場上為球隊效力，劉基鴻仍隨隊作客洲際，總教練葉君璋說：「他一直在這裡，球隊也習慣有他，他對球隊是重要的人。」劉基鴻也不想缺席球隊關鍵時刻，「體驗一下季後賽氛圍也幫忙加油，畢竟現在剩喉嚨可以喊而已。」