現年16歲的方郁婷尚未有戀愛經驗。（粘耿豪攝）

方郁婷戲外跟爸爸的相處也像朋友。（粘耿豪攝）

16歲方郁婷去年以《美國女孩》奪下金馬新人，今年再以《罪後真相》入圍金馬女配，頒獎典禮將於下月19日登場，她笑說，自己是在當天或前一晚才會緊張的類型，最近反而因為要兼顧工作及課業忙得焦頭爛額，「壓力滿大的 ，連休息的時間都沒有，就跟老師溝通看看能不能晚1天交作業」。

方郁婷表示，進入演藝圈後，雖然同儕對她的態度沒有太大改變，但某次她向好友訴苦，不知道將來大學要讀什麼課系時，立刻被反嗆「閉嘴，你都已經有工作了」。對於被讚天才型演員，她謙虛喊「謝謝大家的肯定」，但也坦言確實會有一點壓力，希望能夠不辜負外界對自己的期待，並害羞透露目前還沒接到有愛情戲的劇本，「想說過18歲在拍」，也尚未有戀愛的經驗。

方郁婷在《罪後真相》中和張孝全飾演像朋友般相處的父女檔，不僅會噴水叫醒對方，還直接喊張孝全「立民哥」，她表示，私下和爸媽的關係比較像朋友，不僅在學校發生的大小事都會回家分享，「班上有人很煩我都會跟爸爸說，他就會安撫我不要那麼生氣」，接戲時爸媽也都會給予意見。

平時她除了喜歡上YouTube看美國青少年的vlog影片外，也愛追韓劇，視南柱赫為理想型，最近則想追《20世紀少女》，並表示，看了《屍速列車》後覺得馬東石很好笑，之後想演她女兒。