范瑋琪在28、29日開唱，吸引許多粉絲到場支持。（黑天使製作提供）

范瑋琪在台上忍不住激動哽咽，氣氛感人。（黑天使製作提供）

范瑋琪時隔3年重返舞台，在28、29日開唱，吸引許多粉絲到場支持。（黑天使製作提供）

范瑋琪（范范）28、29日一連2天開唱，在CORNER MAX舉辦「恰如其分的自己」私房音樂會，同是近3年前因失言風波暫別歌壇後首度開唱。她站上最熟悉且熱愛的歌唱舞台，現場充滿好友的花籃，包括徐熙娣、蔡康永、王力宏等人，一見到台下滿滿粉絲心情激動哽咽。

她坦言，3年沒有唱歌，這期間像是上帝給她禮物，「我做錯事，因為這個錯誤，有3年時間沉澱，重新去跟自己和解，也重新回到學校、當全職媽媽，有往前的動力，恰如其分的范瑋琪。」

依舊熱愛歌唱的她，也提到現在有商演邀約，不過剛好雙胞胎兒子已7歲，「他們需要我，我也要陪他們，可能長達一個月演出都不能接，現在都以家裡為主，有機會唱歌也會多去做」。她在失言風波後，鮮少在社群發文，直言現在偶而才會發小孩照片或是日常生活照，但是仍有酸民來攻擊，她看開說：「怎樣都會有人來講，我現在想幹就幹嘛，想唱什麼歌就唱，不用過多遲疑。」

她多年來深受暈眩症其擾，透露近年施打疫苗後，歷經嚴重發燒、全身無力等，更數度發生暈倒意外，導致下巴縫15針，「可能疫苗後遺症，我常常沒有力氣、掉頭髮，有時候會暈眩、眼前1分鐘全黑，完全看不見東西就跌倒，朋友都服了我，到底怎麼回事，懷疑心臟有問題，等這次演唱會結束去全身深入檢查。」

她這次重返歌壇，演唱會門票秒殺，至於近3年陷入低潮，曾否想過退出歌壇？她說：「退出也不是我說退出就退出，別人要說我什麼都無所謂，我覺得我就淡淡的淡出吧，也沒關係，美好的仗我都打過了，這就順其自然。」