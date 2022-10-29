每逢萬聖節台北天母商圈皆會舉辦的「天母搞什麼」市集活動，今年已邁入第14屆，去年即使受疫情影響仍有25萬人次參與，今年因疫情舒緩，故即使天公不作美，現場飄著毛毛細雨、颳風也仍吸引不少家長帶著小朋友們一同參加。而旺旺宜蘭食品今年再度以旗下最受歡迎飲品「吸C凍」在現場設立互動攤位，目前也持續參加5年，活動現場不僅提供有趣的互動遊戲，也有許多限量主題周邊商品贈送，同時也提供下殺產品優惠供民眾選購。

吸C凍轉轉樂活動，動轉盤至相同圖案兩次，即可獲得「旺仔小饅頭」一份。（林欣儀攝）

天母運動公園今（29）一早便被不少參與的民眾擠滿，旺旺吸C凍本屆於天母運動公園A10攤位設置互動攤位，邀請現場為萬聖節精心打扮的小朋友同樂，此次品牌推出「吸C凍轉轉樂」活動，凡轉動轉盤至相同圖案兩次，即可獲得「旺仔小饅頭」一份，吸引不少民眾大排長龍，另外現場也提供旺仔人偶、多款吸C凍供民眾打卡拍照，，只要上傳個人社群專頁就能獲得限量推出的「浪味仙萬聖節–美式起司口味」。

現場提供許多道具提供民眾打卡拍照。（林欣儀攝）

本次旺旺吸C凍還特別與宜蘭蠟筆工廠異業結合，凡於今（29）日現場購買「吸C凍」限定組合，買6包就送保冷袋，滿額160元再送六色人體彩繪筆一組，可於現場用蠟筆做身體彩繪，拍照上傳指定網頁，還有機會獲得宜蘭蜡藝蠟筆城堡門票。

現場提供許多道具提供民眾打卡拍照。（林欣儀攝）

此外，雖然市集擺攤預計只到19點，但今晚19：30在舞台區還將有吸C凍姐姐帶動現場民眾玩遊戲，有機會拿到吸C凍好禮。