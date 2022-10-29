雲林縣第2屆風箏衝浪活動登場，共有國內外70餘名選手參與。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林縣第2屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」，29日在四湖鄉三條崙海域登場，競賽分為「繞標競速」及「跳高表演」2項賽事，共有國內外70餘名選手參與，希望藉由比賽，讓三條崙海域成為全台風箏衝浪據點，同時培育更多風箏衝浪新秀，推動雲林風箏衝浪站上國際舞台。

雲林縣第2屆風箏衝浪公開賽29日起連續舉行2天，由雲林副縣長謝淑亞、縣府計畫處處長李明岳等人共同主持，除了國內外風箏衝浪好手齊聚一堂，還安排民眾體驗風箏衝浪、風翼衝浪、SUP立槳，以及推廣水上安全教育訓練，整合海洋運動與在地創生，藉由寓教於樂的遊程體驗，讓大家感受雲林濱海之美。

謝淑亞表示，縣府團隊期望三條崙海域能成為絕佳的風箏衝浪據點，並持續辦理國際賽事，讓更多國內外職業好手有充足的資源及發光發熱的舞台。特別感謝海洋委員會此次補助縣府「三條崙海洋觀光遊憩創生計畫」，共同合作推動「向海致敬」並創生三條崙。

李明岳說，29日有讓人熱血沸騰的「風箏衝浪競賽」，30日規畫3場次的風箏衝浪及風翼體驗，90分鐘課程由專業教練帶領初學者進行水上活動體驗，深度學習水上活動常識技巧到淺灘實際體驗，想要體驗但沒有網路報名的民眾，現場將開放候補報名，讓更多民眾有機會參與。

李明岳指出，另外還有6場次的「無痕海洋創生體驗」，採現場報名，由專業風箏衝浪職人帶領大家前往最新完工的景觀平台，介紹風箏衝浪裝備、起箏、控箏等專業知識，讓民眾欣賞風箏衝浪之餘，也能深入了解風箏衝浪賽事規則。