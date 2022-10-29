澎湃新聞29日報導，近來大陸多地啟動專項治理，對未成年人的紋身行為予以限制。紋身也叫刺青，大陸國務院未成年人保護工作領導小組辦公室指出，近年來，紋身出現了「低齡化」現象，日漸成為誘發未成年人違法犯罪、侵害未成年人合法權益的社會風險點。未成年人紋身容易損害未成年人身心健康，影響未成年人就業和生活，讓未成年人受到不良文化侵蝕。

其中，安徽省市場監管局日前發布消息，自今年10月至12月，省市場監管局在全省部署開展未成年人紋身治理專項行動。

安徽省市場監管局說明，市場監管領域未成年人紋身治理專項行動主要做好四方面工作：

一是屬地市場監管部門在辦理市場主體登記註冊時，對於經營範圍中包含紋身服務活動的市場主體，應當在其營業執照相關經營範圍後明確標註「除面向未成年人」；

二是摸排經營紋身服務的市場主體數量，檢查營業執照經營範圍是否標註「除面向未成年人」；

三是針對未依法取得營業執照向未成年人開展紋身服務的，依照有關規定進行查處；

四是針對廣告中含有引誘未成年人紋身的內容，加大市場監管領域廣告監管力度。同時，要求各地對未成年人紋身治理工作進行廣泛宣傳，利用投訴舉報電話，接受群眾舉報，及時受理並依法依規處置。

稍早10月19日，山西省民政廳發布消息，開展未成年人紋身治理專項行動。並對有意願「去除紋身」的未成年人提供規範醫療美容服務。

另據山東濰坊新聞網報導，10月22日，濰坊安丘市啟動為期2個月的未成年人紋身治理行動。

在宣傳現場，醫療專家向市民講解紋身的危害：一是易感染，紋身通過破壞皮膚真皮層，導致皮膚出血、過敏、肉芽腫；紋身材料含有鉛、汞等重金屬，會使皮膚殘存大量毒素而誘發皮膚癌；同時，不衛生紋身存在感染愛滋病等傳染病風險。二是難復原，紋身後存在難以清除、鐳射去除費用高且效果不佳的風險，多數未成年人紋身後悔率極高。三是影響就業、就學，影響青年人擇業選擇。四是心理影響，紋身會帶來標籤效應，容易讓未成年人與不良人集結，走上違法犯罪道路。

今年6月6日，大陸國務院未成年人保護工作領導小組辦公室印發《未成年人紋身治理工作辦法》，對加強未成年人紋身治理提出系列工作舉措。

在廣西靈山，據靈山縣市場監管局微信公眾號10月19日消息，近日依法查處了1起無照向未成年人提供紋身服務的違法經營案件，這是該局開展未成年人紋身治理專項行動開出的首張罰單。