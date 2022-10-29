李倩萍自辦萬聖節活動，吸引許多民眾參加同樂。（李倩萍提供）

下周一就是一年一度的萬聖節，許多民眾都會參加變裝派對，號稱「三蘆區最美議員」的李倩萍也自辦萬聖節活動，並親自以女學生扮相參加，結果驚艷全場，甚至當場秀出年輕學生時期的照片，模樣與現在並沒有太大的差異，讓不少選民驚呼連連。

三蘆區民進黨市議員李倩萍今天在蘆洲柳堤公園舉辦歡樂萬聖嘉年華，邀請選民到場一起同樂，活動當中不少父母親帶著小朋友參加，在精心打扮之下，「美國隊長」、「鋼鐵人」、「安娜」等電影角色穿梭活動會場，也有不少人選擇各種職業的角色扮演，如醫生、護士等，現場充滿歡樂氣氛。

而李倩萍本人則是搭上政壇近期吹起的「青春抓漏」風，除了自己以女學生造型登場，要與選民一起「抓漏掉的年輕歲月」，甚至當場秀出自己年輕時的學生照片，結果相貌與現在相去不遠，驚艷全場成為活動另一個焦點。

李倩萍表示，最近大家興起一陣「青春抓漏」風潮，而她的保持青春秘訣，就是不斷的為別人服務，帶給自己及鄉里幸福快樂，自然就會讓自己榮光煥發，增加自信及美麗。今天看健活動現場吸引上千人參加，讓鄉里在這裡充滿笑容及喜悅，讓她相當感動。