無黨籍基隆市長候選人黃希賢29日針對國民黨市長候選人謝國樑提出「利用公設回饋，成立基隆第二行政中心」的政見，痛批謝不斷推出舉債政見，將導致基隆陷入「舉債地獄」，並指謝根本就是「市政草包」。

黃希賢指出，謝國樑這位自稱「基隆檯面上最懂產業、最會招商的市長候選人」，只不過日前跟新北市長侯友宜同台，就在隨意亂蹭，政見亂跟。新北市連第二行政中心都還沒完成，謝公子哥在完全不懂基隆現行的行政組織、市政規畫的情形下，又再喊大話，企圖吸眼球騙選票。

黃希賢指出，基隆市政府因觀銷處、產發處、交通處等單位在市府外，加上市府作為市定古蹟難以改建，因此才選擇「原基隆公車維修保養場」蓋新市政大樓，方便洽公；但光是推動這座「新第一行政中心」就讓府會焚膏繼晷討論好幾年，才有如今「半個輪廓」，第一行政中心八字的兩撇都還沒畫好，但謝公子哥出來選，就大聲疾呼要再蓋第2座。

黃希賢說，七堵的確是要發展成基隆副都心，但七堵真正要的，就是現有的轉運站儘速成為綜合性商業大樓。先前林右昌光計畫砸19億元轉型這件建物就被罵到臭頭，謝公子哥這次打算砸多少億？還有所謂利用「公設回饋」，說清楚哪個單位或哪個地主那麼好要提供土地給你公設回饋？

黃希賢認為，謝國樑提出8年在基隆蓋4座科學園區、創造8萬個工作機會、300億收入，看來這位「市政草包」若當選的第一年，就是先讓基隆市民多舉債300億，再騙5萬名基隆年輕人騎著15億的「阿公阿嬤牌電動機車」。他才是對年輕人最差、導致基隆陷入「舉債地獄」的人。

謝國樑29日受訪時表示，新北市透過與民間合作開發，建立第二行政中心，有效節約公帑，他認為與民間合作創造更多容積空間，是基隆市政府未來要走的路。他認為，透過創新的思維，可以為民間及政府創造更多的新價值。