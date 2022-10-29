蔡英文總統昨天出席社群之夜，不忘拉票表示，「如果民進黨選得不理想，國際社會怎麼解讀？」對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，他可以告訴她，如果11月26日由正義、善良的一方獲勝，國際社會將會看見，為了操作輿論，把手伸進媒體、施壓NCC，還想把電視台移頻的民進黨輸了。

蔣萬安痛批，為了扼殺民眾的言論自由，企圖推動《數位中介服務法》，把司法當成惡鬥工具的民進黨輸了；為了追殺異己而豢養網軍側翼，抹紅慈濟還傷害無辜女性的民進黨輸了。

他指出，為了炒股不惜阻擋國際疫苗，害高端施打者無法順利入境美國、日本的民進黨輸了；為了輔選使得行政中立蕩然無存，把資策會、衛福部當成選舉打手的民進黨輸了。

蔣萬安還提到，李遠哲揭密蔡英文總統親口向他說「2024年後不是我的事」，那請問高端跌停是總統的事嗎？為什麼要親自開記者會背書護盤？

蔣萬安表示，蔡英文總統從來沒有想成為全民總統，因為撕裂台灣就是她的慣用手段；我們最應該擔心國際社會解讀的，是蔡總統已經完全喪失一位國家元首應有的高度跟擔當。

蔣萬安呼籲，11月26日人民會用手中的選票，讓國際社會看到中華民國的民主、法治重見天日。