故宮博物院是否在管理上出了問題？不僅爆出近年內瓷器就破損了3件，價值高出3件瓷器無數倍的重要寄存品「蘭山千館」文物也不再續約，意味著包括〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉兩件正在展示中的名品，也將離開故宮。對此故宮28日回應「庫房空間有限」，中華語文教育促進協會祕書長段心儀直言：「請告訴大眾為什麼存放了55年的文物，突然現在就沒有空間放了？」

段心儀指出，「蘭千山館」主人林伯壽先生，因學識和對文物的熱愛，於民國58年被推舉為故宮博物院前身中山博物院管理委員會常務委員，以他的私人收藏包括書畫219件、古硯109方寄存中山博物院，這批文物中的〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉尤為珍品，單此兩件的市值就遠超過近日破損的3件瓷器文物；另外如《華喦寫生冊》亦是十分珍貴的圖冊，劃時代把國畫的「擬真」推進到「一圖一境」，段心儀問：「這些都是在替故宮撐住臉面的，還有曾赴日本借經展的，為什麼不留？」

據悉，故宮內部資深員工上簽呈請院長續約「蘭千山館」將文物留在故宮，對於「庫房空間有限」為由不續約十分無法理解，且故宮聲明中指出「合約續約與否，係由故宮與寄存人商議」希望外界「尊重該批寄存文物所有人之意願與隱私」，對此故宮內部人士也表示，事實上不續約是故宮單方面主動提出。段心儀也指出，林家後人民國91年還再加碼寄存文物，可以說明林家人並沒有想主動把文物取回，「故宮自己打電話叫人家東西拿回去，說你的東西占了我的位置，能不拿回去嗎？」

段心儀也指出，林伯壽以其收藏之精美和一腔熱情，曾言明「蘭千山館」文物要永留台灣，「寄存的心境令人感動，故宮也因此案訂了寄存辦法，且是經過專家審核確認，都是很珍貴的文物，即便林正儀院長任內寄存辦法已廢，幾任院長下來仍繼續簽約。」段心儀問：「現在即便專業同仁上簽，院長可以獨斷決定不續約？」過去在院長之上還有管理委員會可申訴，如今院內同仁徒然焦心。

段心儀指出，從文物破損和「蘭千山館」不續約，不得不質疑如今故宮的管理最大的問題是不尊重專業，包括將原本的器物、書畫、文獻三處改併為二處，再由書畫文獻處處長兼管器物處，原是不同領域各司專業，加上人力減少，為文物移展南院頻繁搬動，會出狀況可以說是管理上對員工有不合理的要求。