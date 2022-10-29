基於中美高層之間的最新互動，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯29日在大陸澎湃新聞專訪時指出，近期中美之間的互動傳遞出兩個訊息：一是，中美關係的緊張狀態可能會出現一些「鬆動」；二是，中方重視中美關係，希望和美國一道，推動建設穩定、合作、共贏的雙邊關係，這也顯示出中方在處理中美關係上的基本立場未變。

近段時間以來，從中國領導人和外交官員在談及中美關係時的表態來看，「助力中美關係重回正軌」是其強調的重點內容之一。

習近平26日向美中關係全國委員會致賀信時寫道，希望「美中關係全國委員會和關心支持中美關係的各界朋友繼續發揮積極作用，助力中美關係重返健康穩定發展的軌道」。

同樣，王毅28日會見伯恩斯時也強調，「中美關係正處於緊要關頭。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。」

除了前述中美在官方層面上的新動態，近幾個月以來，兩國民間的人文、學術交流也出現陸續恢復的跡象。

繼今年年初北京大學國際關係學院教授王緝思赴美交流、6月底7月初，全球化智庫代表團專家訪美後，美國智庫學者甘思德（Scott Kennedy）也於9月中下旬開啟了在中國的訪問。大陸外交部副部長謝鋒還於10月8日會見甘思德，鼓勵兩國智庫學者加強往來。

此外，據卡特中心中國項目10月25日採訪資料顯示，北京大學國際關係學院教授賈慶國近期受邀參與史丹佛大學佛里曼·斯伯格里國際問題研究所的佩恩傑出研究員項目（Payne Distinguished Fellow）。可見中美兩國部分專家、學者正努力嘗試打破新冠疫情暴發以來的交流阻隔。

盡管中美民間的人文交流初現「回暖」跡象，但中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美禁毒合作、中美氣候變化商談等八項合作並未恢復。此前，作為對裴洛西今年8月執意訪台的反制措施，中方取消或暫停了上述合作。

「從8月份到現在，中美之間的高層互動，幾乎處在停滯的狀態。」吳心伯分析稱，從近期中美高層的互動來看，兩國可能要恢復一些高層活動，也可以說此前緊張的狀態出現了鬆動的跡象。

中美領導人是否會在11月15日至16日在峇里島舉行的二十國集團領導人峰會（G20）上會晤也是當前外界關注的焦點。

據美國之音報導，美國國家安全會議發言人柯比透露，美方有關團隊仍然在為在G20峰會期間中美領導人「可能舉行的會晤」而做準備。

吳心伯初步判斷認為，中美領導人在G20峰會期間，舉行面對面會晤的可能性較大。他進一步解釋稱，中美領導人舉行會晤並非因為中美關係好，更主要的是因為中美關係的現狀令人擔憂。

「美國不斷打壓中國，不斷挑戰中國的核心利益。實際上，中美關係已經紅燈閃爍，危機不斷。」吳心伯認為，在這種情況下，G20峰會實際上提供了一個機會，讓習近平和拜登能夠舉行面對面會晤，而這對我們管理中美關係而言非常重要。

實際上，自拜登2021年1月執政以來，中美兩國領導人已進行五次通話。如若他們在G20上會晤，這也將是拜登上任以來，兩國領導人第一次舉行面對面的會晤。

除了基於中美關係現狀來分析兩國領導人會晤的可能性，吳心伯還認為，中美兩國國內重要的政治議程告一段落之後，客觀上也為兩國關係接下來的改善創造了一個視窗期。

吳心伯分析稱，中共二十大閉幕之後，領導人能夠更多地關注中美關係等外交上的事務。而從美國的角度而言，11月8日中期選舉之後，拜登也可以把更多的精力投向外交。