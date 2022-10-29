今年的蘆洲神將文化祭打破性別隔閡，納入性平元素，首度由女性擔任神將腳演出。（蘆洲區公所提供）

新北市蘆洲區一年一度的宗教文化盛事「蘆洲神將文化祭」熱鬧登場，從日前在湧蓮寺舉辦的「擲筊比賽」展開序幕後，今天舉行祈福踩街遊行，18 尊神將帶領民眾威風遶境，今年更將性平元素納入其中，打破宗教對女性的刻板印象。

「2022 新北市蘆洲神將文化祭」首創女子擔任神將腳演出，因在過去民俗傳統文化中，有著許多的「性別分工」和「性別禁忌」，例如傳統的神將腳都是由男性擔任，而本屆蘆洲區公所則打破傳統，翻轉民俗禁區，讓宗教民俗傳統文化增添性平意識。

蘆洲區公所表示，現今社會為兩性平權的時代，為了讓文化得以存續，許多文化工作者，逐漸開放讓女性學習原本男性才能傳承的技藝，或是讓男性學習原本只有女性能學的傳統。涇渭分明的性別分工，在現代的時空背景下，逐漸發展出女力崛起的不同面貌，蘆洲的神將文化也引導當代潮流，為文化認同找到新的連結。

「2022 新北市蘆洲神將文化祭」主活動時間將於 10 月 29 日於國立空中大學辦理，集結蘆洲 8 個在地軒社的 18 尊神將進行祈福踩街嘉年華，另搭配學校、社團帶來一系列精彩表演。

另外，在會場周邊也設置闖關活動、市政宣導及文化體驗攤位，讓民眾有吃、有玩，還可以化身神將腳揹著大仙翁仔體驗民俗技藝，完成闖關活動的民眾就有機會獲得限量神將文創小物。