民生物資價格連續上漲，9月食物類CPI年漲5.3％，人安基金會長發現，淪為街友人數變多，維生食物服務人次較去年增加近1千人次，每周一至五提供午晚兩餐服務寒士，自炊供餐食材用量大，通膨影響下，今年善款也銳減62萬元，收入和捐物都縮水，只能改變餐食內容，持續維持供餐。盼大眾解囊相助。

人安基金會彰化站表示， 據主計總處公布9月物價變動概況，與民眾生活息息相關的17項重要民生物資漲幅也持續擴大，年增率從7月的4.57％、8月的5.35％，9月來到5.84％，為近8年新高。其中，雞肉創19個月新高、沙拉油和調理油創163個月新高。

人安基金會彰化平安站站長游山河表示，平安站主要以募集餐食、自炊供餐的方式提供防飢服務，然而受疫情、通膨物價飛漲的影響，收入及捐物減少，被迫得得餐風露宿街友又增加，真的雪上加霜。

近65歲的老賢，原本從事室內裝修，因意外手指遭機具截斷而被公司辭退，斷續從事臨時工作以求生存，微薄的薪資難以維生，一路從台中流浪到彰化，到平安站求助，站長評估後協助將其安置於站內。雖然老賢衰老無法再繼續從事勞力工作，還是積極協助站內大小事，盼自己還能為社會盡一份心力。

人安基金會表示，長期服務街友、寒士、清寒單媽，全台設有24個平安站，每周一到五提供午、晚兩餐，另有防寒、防病、就業轉介等服務，希望能夠照顧社會經濟弱勢的溫飽，並關懷、鼓勵寒士們重新站起，找到人生的新方向。連續辦理32年的「寒士吃飽30」，因疫情由辦桌共餐改為一一親送年禮到服務對象的手上，盼各界用行動支持，讓窮苦人能夠過一個好年，吃飽才有力氣繼續向前。

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