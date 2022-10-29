故宮「明弘治嬌黃綠彩雙龍小碗」 （左起）、「清乾隆青花花卉盤」以及「清康熙暗龍白裏小黃瓷碗」破損。 （故宮提供）

國民黨立委陳以信28日在立法院踢爆故宮博物院打破文物，院長吳密察坦承有三件破損，並且也說明「沒有保險」。對此，前立委郭正亮直言，「難以想像！」

國民黨立委陳以信28日在立法院「國是論壇」中爆出故宮打破文物，院長吳密察說明，破損瓷器包括「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」以及「清 乾隆 青花花卉盤」等三件，他也坦言故宮文物「沒有保險」。

前民進黨立委郭正亮在《新聞大白話》指出，藝術品保險，有針對個別藝術品，也有綜合險。譬如2012年美國珊迪颶風，有好幾個畫廊毀損，最後保險業總共賠了5億美元。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮分析，由於鑑價不容易，保險業也會評估，環境的安全是否足以讓保險公司信任。故宮歷史悠久，難以想像沒有投保綜合險。當然故宮價值連城，台灣不知道有沒有保險公司願意承保，但是全球應該還是有願意承保的保險業。

郭正亮強調，故宮竟然沒有任何的大型保險公司承接綜合險，「難以想像！真不知如何說是好」。