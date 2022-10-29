桃園市蘆竹區福昌社區發展協會與南興社區發展協會今天號召逾400名熱心民眾一起到南崁溪淨溪，沿途也順便清理街道，為地球永續生存盡一份心力。福昌社區發展協會理事長徐承昌指出，2年前曾舉辦過第1場淨溪活動大受歡迎，這次終於又重新辦理，活動過程中有不少孩子也在爸媽的陪同下參加，藉此機會灌輸孩子愛護地球的觀念。
活動採取報名制，截至昨天晚上已有400多人報名參加，而今天的活動現場也湧入不少現場報名的民眾，一開始先由環境清潔稽查大隊蘆竹中隊長吳東毅進行環保常識宣導，南崁溪畔淨溪活動自9點起至中午12點止，清運的垃圾初估超過百餘公斤，參與民眾紛紛直呼「相當有意義！」，現場也有不少親子共襄盛舉，爸媽也耐心的蹲在孩子身旁說明淨溪的緣由、垃圾應該怎麼分類等。
徐承昌說，舊名「青溪」的南崁溪發源自龜山，一路流經桃園、蘆竹，最後在大園入海，對蘆竹地區來說是境內最重要的1條溪流，過去飽受汙染的南崁溪，近年來在全民的努力與市府大力整治之下已逐漸恢復清澈的水質，為此這次自發性籌辦「福昌社區節能減碳環保淨溪趣暨社會福利宣導」，讓居民親自挽袖推動環保，維護自己居住空間的清潔。
徐承昌笑說，淨溪活動撿到最多的垃圾竟是電池，麻布袋中塞滿不同尺寸的電池，過去還曾拾獲多隻手機，只可惜手機因泡水早已無法開機，另外還撿到不少光碟片，推估有可能是光碟機已經式微，許多民眾家中仍有很多光碟片，便隨手丟入溪畔。他也呼籲，為讓環境能夠永續，子孫能享有良好的生活空間，切勿隨意將垃圾傾倒至溪畔中，要落實垃圾分類回收、不落地的原則。
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