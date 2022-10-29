桃園市蘆竹區福昌社區發展協會與南興社區發展協會自發性籌辦淨溪活動，今天號召逾400名熱心民眾一起到南崁溪撿垃圾。（福昌社區發展協會提供／陳夢茹桃園傳真）

福昌社區發展協會理事長徐承昌指出，淨溪活動撿到最多的垃圾竟是電池，麻布袋中塞滿不同尺寸的電池。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區福昌社區發展協會與南興社區發展協會今天號召逾400名熱心民眾一起到南崁溪淨溪，沿途也順便清理街道，為地球永續生存盡一份心力。福昌社區發展協會理事長徐承昌指出，2年前曾舉辦過第1場淨溪活動大受歡迎，這次終於又重新辦理，活動過程中有不少孩子也在爸媽的陪同下參加，藉此機會灌輸孩子愛護地球的觀念。

活動採取報名制，截至昨天晚上已有400多人報名參加，而今天的活動現場也湧入不少現場報名的民眾，一開始先由環境清潔稽查大隊蘆竹中隊長吳東毅進行環保常識宣導，南崁溪畔淨溪活動自9點起至中午12點止，清運的垃圾初估超過百餘公斤，參與民眾紛紛直呼「相當有意義！」，現場也有不少親子共襄盛舉，爸媽也耐心的蹲在孩子身旁說明淨溪的緣由、垃圾應該怎麼分類等。

徐承昌說，舊名「青溪」的南崁溪發源自龜山，一路流經桃園、蘆竹，最後在大園入海，對蘆竹地區來說是境內最重要的1條溪流，過去飽受汙染的南崁溪，近年來在全民的努力與市府大力整治之下已逐漸恢復清澈的水質，為此這次自發性籌辦「福昌社區節能減碳環保淨溪趣暨社會福利宣導」，讓居民親自挽袖推動環保，維護自己居住空間的清潔。

徐承昌笑說，淨溪活動撿到最多的垃圾竟是電池，麻布袋中塞滿不同尺寸的電池，過去還曾拾獲多隻手機，只可惜手機因泡水早已無法開機，另外還撿到不少光碟片，推估有可能是光碟機已經式微，許多民眾家中仍有很多光碟片，便隨手丟入溪畔。他也呼籲，為讓環境能夠永續，子孫能享有良好的生活空間，切勿隨意將垃圾傾倒至溪畔中，要落實垃圾分類回收、不落地的原則。