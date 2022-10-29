桃園八德長榮醫院今天舉行動土典禮，市長鄭文燦出席典禮時表示，八德長榮醫院將設置在綠線捷運G02站附近，共規畫13項科別、238床病床，規模為中型醫院，預計2026年7月可完工啟用，由於多數大型醫院集中在北桃園地區，盼八德長榮醫院未來建置完畢後能就近照顧八德、大溪及復興的市民朋友。

盤點桃園市內的大型醫院，部立桃園醫院位於桃園區，林口長庚醫院更緊鄰新北市，對南桃園地區的市民來說，就醫路途相當遙遠，許多市議員盼能爭取在靠近南區的位置設置醫院。鄭文燦坦言，推動設置八德長榮醫院的過程可說是一波三折，2020年獲得籌設許可後，考量變更為醫療社團法人更能永續經營，因此依規定重新申請醫療社團法人設立許可，直到今年3月才獲衛福部許可後成立「長榮健康醫療社團法人」，市府於8月的醫事審議會議確定醫院名稱及設立事宜。

鄭文燦說明，八德長榮醫院鄰近捷運綠線G02站，區位非常便捷，未來民眾可搭乘捷運步行前來就醫，且服務範圍將隨捷運路網進度持續擴大，可大幅提升民眾就醫便利性。八德長榮醫院目前預計畫設238床病床，包括一般急性床150床及特殊床88床，另規畫13項科別，分別為家庭醫學科、兒科、內科、外科、急診醫學科、復健科、骨科、麻醉科、神經科、泌尿科、眼科、婦產科和放射診斷科。

鄭文燦提及，八德長榮醫院及中壢長榮醫院同屬長榮健康醫療聯盟，中壢長榮醫院過去在社區醫療照顧擁有非常豐富的經驗，未來八德長榮醫院將結合醫學中心、區域醫院及基層診所，以雁行團隊的方式落實醫療分工及雙向轉診制度，提供鄉親就近且方便的醫療服務。