奈格颱風帶來超大暴雨已經奪走至少72條人命。

奈格颱風今天通過菲律賓後預計路徑再往西偏移進入華南沿岸，明後兩天是最靠近台灣的時間點。回到菲國災情，颱風帶來超大暴雨已經奪走至少72條人命，搜救人員從滾滾泥漿打撈出多具屍體，數千人被迫緊急撤離。

綜合美聯社、CNN等外媒報導，颱風以時速95公里的速度侵襲菲律賓，尤以南部民答那峨島(Mindanao)災情最為嚴重，島內城市哥打巴托（Cotabatao）宣布進入「災難狀態」，約有6.7萬人受到影響。目前颱風逐漸朝北部移動，未來幾天首都馬尼拉也將出現超大豪雨；27日當天雨勢達到巔峰，一些地區創下有史以來最高當日降雨量，當局已經下令暫停群島地區渡輪服務，部分學校機關被迫關閉。

Philippines records at least 72 deaths from Tropical Storm Nalgae that caused floods and landslides in southern provinces – disaster agency pic.twitter.com/NAp6Gb45wj — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 29, 2022

31 Dead in Devastating Philippines Floods

Storm rain and heavy landslides in the southern Philippines have killed 31 people according to disaster relief officials on Friday, after a rapid overnight deluge affected communities near the city of Cotabato. pic.twitter.com/IxSRUuuLwh — Our Truth Post (@our_truth_post) October 29, 2022

畫面可以看到，雨彈狂炸造成土石崩落，搜救隊積極搶救受困汪洋泥海中的居民，還有許多人爬到屋頂避難。遺憾的是，多達72人來不及逃跑，一夜間隨大雨夾雜黃土和泥流吞噬住家，至今還有14人失蹤。

搜救人員從滾滾泥漿打撈出一具屍體。 (圖/路透社)

搜救隊正積極搶救受困汪洋泥海中的居民。(圖/美聯社)

由於菲律賓地形結構不穩定，山區植被遭濫墾濫伐，山洪暴發及土石流成為該國最危險災害之一。報導補充，民答那峨島附近一座僅6萬人的城鎮(Upi)全被淹沒，當局已緊急撤離數千居民。