台中市長盧秀燕昨天晚上在沙鹿舉辦大型造勢活動，壓軸登場的國民黨黨主席因搭乘的飛機遭無人機干擾延後剛降落、無法登台助講，網傳是因造勢現場的4架空拍機所致，盧總部回應並無使用空拍機，至於空拍機來自哪裡目前無法證實。盧秀燕今天下午受訪也強調，希望大家正面選舉。
盧秀燕說，早上收到這個消息，總部下午也已經去報案了，希望大家正面選舉、遵守國家的法令，不要在人潮聚集的地方使用空拍機，以免造成民眾危險，總部已經報案、報警了。
台中市長盧秀燕昨天晚上在沙鹿舉辦大型造勢活動，壓軸登場的國民黨黨主席因搭乘的飛機遭無人機干擾延後剛降落、無法登台助講，網傳是因造勢現場的4架空拍機所致，盧總部回應並無使用空拍機，至於空拍機來自哪裡目前無法證實。盧秀燕今天下午受訪也強調，希望大家正面選舉。
盧秀燕說，早上收到這個消息，總部下午也已經去報案了，希望大家正面選舉、遵守國家的法令，不要在人潮聚集的地方使用空拍機，以免造成民眾危險，總部已經報案、報警了。
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