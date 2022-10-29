華語樂壇天后李玟日前流出在錄製《中國好聲音》時，怒飆導演的影片，質疑比賽規則不公，事後她表示自己愛學員心切，但經導演組的耐心解釋與溝通，誤會都已解除，不過風波看似平息，但有網友發現，李玟今(29日)突然刪光自己微博中關於該節目的貼文，疑似和節目組鬧翻，引發熱議。

《中國好聲音》昨晚總決賽，不過就有網友發現，李玟今刪光有關節目的微博貼文，疑似和節目組鬧翻，讓網友都好奇是發生什麼事。對此，就有當天參與錄影的網友爆料，本來李玟因為腳傷復發，和學員王澤鵬商量好，挽著手唱歌，不要讓觀眾看出她身體不適。

但等到正式上台時，節目組卻安排她和王澤鵬隔很遠，讓她唱到一半就站不住住摔倒了，但她為了不影響王澤鵬，所以仍坐在台上唱完，但播出後卻用她彩排的畫面頂替了。

網爆李玟被節目組陷害。(圖／取自微博)

這讓李玟粉絲相當不滿，更發藏頭詩暗諷節目組爛，「李玟刪除中國好聲音所有微博」也登上微博熱搜，不過因為目前節目組和李玟本人都未出面回應，也有人認為應該理性看待這件事，不需要捕風捉影。

其實，李玟之前就因質疑比賽規則有失公平，在錄製現場開罵導演組「瞎的」，事後她發文解釋是因「愛學員心切」，但經導演組的耐心解釋與溝通，已經解開誤會，不過現在這則「澄清文」也刪除了。