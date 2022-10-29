新屋區農會舉辦2022新屋鵝肉美食饗宴，180桌剛開放預訂就立刻額滿。（蔡明亘攝）

2022新屋鵝肉美食饗宴今登場，盼持續推廣在地優質鵝肉到全台各地。（蔡明亘攝）

桃園市新屋區為市內養鵝重點地區，有「北新屋、南台西」之稱，往年新屋農會舉辦鵝肉美食饗宴大受好評，去年因疫情停辦，今席開180桌讓民眾享用道地客家料理，還有鵝蛋彩繪、鵝肉鬆飯糰DIY等活動，推銷桃園鵝肉，許多民眾帶著親友到場大吃特色美食，桃園市長鄭文燦也讚說「無鵝不成席」已是飲食風潮，盼持續推廣在地鵝肉到全台。

新屋為養鵝重鎮，鵝隻以本地土鵝、土鵝加白羅曼種的混種鵝占大宗，肉質甘甜有嚼勁，符合當地民眾胃口。新屋區農會獲桃市府農業局補助，推廣行銷桃園生產的優良鵝肉，今於部桃新屋分院旁舉辦2022新屋鵝肉美食饗宴，180桌剛開放預訂就立刻額滿，民眾反應熱烈相當期待，今許多人帶著親友到場品嚐一桌在地美味，大小朋友都吃得相當開心。

鄭文燦今出席鵝肉饗宴表示，最好的鵝肉就在新屋，已成桃園特色之一，更創造「無鵝不成席」的飲食風潮，盼持續將優質鵝肉推廣到全台各地，讓更多人來新屋旅遊，享受客家料理。

除美食饗宴外，今活動也安排多項DIY體驗，農業局長郭承泉說，盼藉美食饗宴、鵝蛋彩繪、鵝肉鬆御飯糰DIY、鵝肉料理展示等活動，推廣桃園優質農畜產品，以及由農場到餐桌、地產地銷概念，減少食物碳足跡，建立畜牧農戶永續經營基礎。

郭承泉也提到，桃園畜牧以健康、環保和科技為永續經營導向，年產值超過43億，穩居北台灣第一，其中更有榮獲神農獎肯定的「新屋鵝先生」、「豬博土」、「黑珍豬」與「智慧化酪農」等，生產健康安全畜產品。

鄭文燦強調，新屋不僅有鵝肉，也是深具客家文化的魚米之鄉，近年致力發展農業深獲肯定，市府也積極推廣桃園3號新香米，協助新屋區農會規畫建置大型穀倉，照顧農會與農民。