被資遣後還有需要幫前公司處理未完成的業務嗎？一名OL表示，日前老闆要她「明天就不用來了」，但當她離開公司沒多久，卻又接到前主管來電詢問公事，讓她感到莫名其妙，隨後更決定封鎖對方的電話。貼文曝光後引起熱議，網友一面倒支持她的做法，直說「要問就要給諮詢費」。

原PO在論壇Dcard發文表示，最近被老闆資遣，要她「明天就不用來了」，但因為她手上還有一個又趕又重要的案件正在進行，而同組僅有一名剛到職兩周的新人，因此原PO和老闆再三確認，是否真的要立即資遣，而老闆也果斷地要她馬上走人。

「反正也不干我的事」，原PO當天花了5個小時和新人說明案件進度並完成交接，隨後就收拾東西離開公司。不料，原PO後來竟接到主管來電詢問公事，但她馬上驚覺，「其實我可以不用理他們吧？把該負責的人趕跑，問題自然是留下的人承擔」，原PO掛掉電話後，就決定直接把前主管封鎖並刪除，不過她也好奇發問，「被資遣後還被問公事，可以不用理吧？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「回老闆：業務諮詢3000/hr」、「被資遣還管這麼多幹嘛，直接忽略就好了」、「不用理他們，他們資遣妳，該拿的拿到一律封鎖，他們對妳無情，何必對他們有義」。

不過也有網友提醒，和公司解除雇傭關係後，若還心軟回頭幫忙，發生失誤或有其它行為造成損失，前公司有可能會反過來要求賠償，該網友直說：「善良不是用在這種時候」。