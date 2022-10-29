以「科文共裕」為願景的東元科技文教基金會，今日在松菸誠品表演廳舉行第29屆「東元獎」頒獎典禮。本屆得獎人共七位，其中科技類獎得獎人五位，研究成果產業應用成果豐碩，技術轉移高達738個計劃，技術轉移金高達23.12億元，其中財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）材料與化工研究所所長李宗銘成功名列獲獎名單之一。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘，是歷屆與東元淵源最深的得獎人，1987年拜訪東元電機中壢廠巧遇當時的董事長林長城先生，「技術生根」四個字的啟發，在這35年間，材料的創新發明包羅萬象，如折疊手機可撓式面板的關鍵材料，就是出自李宗銘之手，不屈不撓的研發與尋求廠商合作，催生全球首款智慧型摺疊手機。

豐碩的成果，也讓四十幾家廠商受惠於李宗銘的電子與半導體構裝產業自主化材料生態鏈建立、顯示器產業關鍵材料自主化、低碳排循環材料與製程等，對產業發展貢獻卓著。

研發成果能夠具體落實到產業界，是李宗銘投入產業科技研發最大的驅動力，在研發過程中不斷地與產業界互動，挖掘產業的根本需求與探索新科技的解決方案。

產業科技研究的重要成果涵蓋下列三個主題，首先是電子與半導體構裝產業自主化材料生態鏈建立，其次為顯示器產業關鍵材料自主化與創新技術佈局，最後是推動石化上中下游產業佈局低碳排循環材料製程創新轉型。

李宗銘主導的技術轉移計劃數達640個計劃，技術轉移的產業超過40家，技術轉移金達22.70億元整。未來計畫持續針對未來在新世代光電半導體、無線通訊及淨零循環等領域投入關鍵材料技術研發與產業化推動，包括：生質料源高分子材料技術、B5G/6G材料技術、新世代儲能材料技術、綠色低碳排生物合成技術以及碳捕獲與再利用技術開發等，期待能與我國材料產業在相關領域共創新的技術轉型與佈局。