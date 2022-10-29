國民黨台北市議員候選人高揚凱今（29）日在臉書披露，朱立倫在競總成立大會叮嚀他，每天都要和民眾握上一千雙手不停歇。因此，他這些日子以來，身體力行，也感受到民眾的手越握越溫暖！

高揚凱表示，他今天到白蘭市場掃街，謹記著朱立倫的叮嚀，每天都要和民眾握上一千雙手，隨著選戰靠近越形加溫，他感受到民眾的手也越握越溫暖。

高揚凱直言，越來越多婆婆媽媽們向他表示，看到國民黨有年輕人出頭真是好事，要他多多努力，用年輕人的熱血和拼勁為民服務。

高揚凱說，他和助理們一路賣力拉票：「市長投6號蔣萬安；議員9號高揚凱！」走到第69號攤位，不如就在69攤到此一拍吧！還有一家水果行的年輕人和他相談甚歡，主動留一些文宣品在攤位上，年輕人挺年輕人！

高揚凱接著轉往文山區，到樟樹里陳再炯里長的服務處道賀，碰到一個小小女孩拉著說：「我也要選議員！！」高揚凱回答「但是吼，你現在不能選內，你還太小怎麼辦？」「那我以後再選，先投揚凱哥哥，以後揚凱哥哥再投我！」小女孩這麼表示。

「好厲害的解方！小朋友的前途不可限量啊！」高揚凱帶著眾人的祝福，繼續往下一個行程邁進。高揚凱祝福「國民黨八仙過海，加油！！」