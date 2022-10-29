中市羅男因兒女暗示，追查驚覺老婆竟與老鄰居黃男有染多年，他怒與老婆對質，竟遭回嗆：「你以為我愛做那個喔！3年才2次而已」，「沒被揭穿前就沒在一起，變朋友而已」。夫妻因此離婚，羅還提告向黃求償，法官判賠20萬元，黃否認外遇提上訴，二審法官仍以破壞婚姻導致離異情節重大，維持原判，全案不得上訴。

羅男控訴，他2001年結婚，2021年間因兒女暗示討論，才驚覺老婆已紅杏出牆5、6年之久，對象竟是老鄰居熟識友人黃男，他因此在2021年12月15日調解離婚。

羅男的女兒作證，5、6年前她讀國中時，曾看到黃男進母親房間，還躺在床上；兒子也說，2021年2月農曆春節期間，他女友曾多次看過黃男從背抱住母親、摟腰，甚至叫她「寶貝」；他父親躺在母親床上睡覺，母親就憤怒到亂丟東西。

羅男知恐已戴綠帽，怒找老婆對質，羅妻承認：「那件事起初真的有，之後就沒有了」，「只有做2次而已，你以為我很愛做那個喔，我敢跟你說，3年才2次而已」；羅妻也對胞妹通訊聊天，自承從羅男沒給她錢開始，「一直到3個月前我發現他不對勁了，就沒什麼聯絡」，「他想追回我」等語。

羅男以鄰居熟識友人黃男竟與老婆有染，破壞他的婚姻，並導致離婚，怒告求償精神撫慰金50萬元。黃男否認與羅妻有不正常交往，並認為對質錄音等證據不足。

法官認定，黃男與羅妻自2016至2021年長達5、6年間過從甚密，甚至已發生性行為，破壞羅男婚姻生活圓滿、配偶身分法益，導致離婚，承受精神痛苦，判賠20萬元。

黃男否認與人妻有染，提起上訴，二審法官仍不採信，判決駁回。