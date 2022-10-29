高雄農16特區10多年來缺乏小坪數新建案，遠雄建設推出的「遠雄PARK 16」預售案，挾著低坪數、低總價效應，在5月潛銷迄今，已達成30％銷售目標，實登平均成交價介於48萬到49萬元之間，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，房市上下起伏，並有回歸基本自住需求的傾向，因此，遠雄以平常心看待，穩健推案，以品牌力爭取基本盤的青睞。

遠雄房地產29日以「南青山時尚」作為「遠雄PARK 16」預售建案正式公開的主題，遠雄房地產總經理張麗蓉致詞指出，她親自走了一趟農16特區之後，發現高雄農16具有大型公共建設、且具商業機制的建設、綠覆蓋率高，到處可見綠地公園、區域建築非常美麗、以及往來人物具有自在生活的時尚等四大特色。

大型建設包括富邦人壽投資400億元的BOT案，預計2026年完工，打造48層摩天地標，內含商場、飯店、旅館、影城等、甚至有南台灣第一座城市型海洋館進駐，聯上集團投資23億元，將「停35」規劃超市、影城、美食街、辦公室、停車場。

張麗蓉表示，遠雄當初購地，就是看上這裡的特色，在產品規劃上，則是考量農16特區一直都是中大坪數建案的天下，10多年來，都無小坪數產品問世，因此，遠雄建設推出「遠雄PARK 16」，就是看好此一稀缺坪數的現狀，因此，開賣之後迄今，已達成30％銷售目標。

她說，銷售狀況穩定，除了區域特色，20坪到40坪的「遠雄PARK 16」，低總價效應功不可沒，以20坪的產品來說，如以每坪50萬元計算，總價1,100萬元就可以進駐農16特區。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，「遠雄PARK 16」每坪開價52萬元到62萬元，今年5月開始潛銷，迄今達成30％的銷售目標，平均每14天成交一戶，除了其中一層高樓景觀戶實登每坪55萬元，其餘平均成交價介於48萬元到49萬元。

楊士瑩表示，買家大都屬於在地農16特區的既有居民、或左營區等，職業類別大都是律師、醫師、老師、以及企業主。

對於房地產市場近來的起伏變動，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，從200年到2009年、2016年一直到現在，房市都是上上下下，因此，遠雄以平常心面對，目前的房市，有回歸自住剛性需求的基本盤的趨勢，遠雄仍將以價值提升、穩健推案為原則，「遠雄PARK 16」就是其中一個案例。