彰化市公所29日傍晚起在臺鐵舊宿舍提前舉辦萬聖節活動，吸引數百名大小朋友精心打扮變裝踩街，彰化市長林世賢頭戴巫婆帽、身著紅領披風，引領探險。（吳敏菁攝）

彰化市公所29日傍晚起在臺鐵舊宿舍提前舉辦萬聖節活動，吸引數百名大小朋友精心打扮變裝踩街，彰化市長林世賢頭戴巫婆帽、身著紅領披風，引領探險。（吳敏菁攝）

萬聖節來「搞軌」，彰化扇形車庫旁彰化臺鐵舊宿舍群經過修復第一期廣場落成，彰化市公所妝點舉辦萬聖節場景，矗立一座大書本裝飾著童話愛莉絲和兔子的剪影，吸引大小朋友變裝來夢遊仙境，為召喚宿舍群活化再度暖身。

彰化臺鐵舊宿舍群在1922年與彰化扇形車庫同年誕生，今年剛好100年，園區已有6棟登錄為彰化縣歷史建築；2018年全區登錄為文化景觀，彰化市公所完成了第一期廣場綠美化改善工程後，正加緊第二期導覽指標與時光圍籬及3棟宿舍修復，並爭取第三期的修復再利用經費。

彰化市長林世賢表示，挑展舊宿舍廣場舉辦萬聖節活動，除了「搞鬼、搞軌」諧音，希望打響這座新廣場，讓更多市民一起來關心後續修復，喚起相關單位重視，因為整座台鐵宿舍群，廣達1公頃，建築群落50餘棟，修復工作，經費龐大，不單單是公所能撐起，需要群策群力。

同時，臺鐵宿舍群也是充滿魅力的場域，29日傍晚起數百名大小朋友精心打扮變裝踩街，和頭戴巫婆帽並身著紅領披風的林世賢市長率領下，走入臺鐵舊宿舍裝飾而成的夢遊仙境，體驗冒險的感覺，在充滿在歷史氛圍背景下，彷彿走進另處奇幻時空，都滿懷興奮。

29日萬聖節活動，還提供南瓜濃湯、南瓜餅乾、麵包、饅頭等各類南瓜商品市集外，還有風靡小朋友的波力救援小英雄見面會，以及網紅藝人紹阿妹演唱，永福教會演唱聖歌，為小朋友解惑萬聖節的由來，並結合探險闖關遊戲進行資源回收宣導，寓教於樂，這場夢幻萬聖節讓大夥都很過癮。