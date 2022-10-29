周蕙表演多首歌曲，相當動人。（台灣好基金會提供）

Matzka特別精選4首表演歌曲。（台灣好基金會提供）

2022年池上秋收稻穗藝術節邀請「國民歌王」周華健、周蕙、Matzka精彩演出，29日壓軸表演的周華健一連演唱〈心的方向〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉、〈花心〉等10首歌曲，他今受訪表示3年前曾想過再唱5年就退休，不料就碰上疫情，「我不甘心，這3年不能算，從現在開始要再唱5年，反正我還在唱、還喜歡唱」。

今年活動主題呼應周華健1987年的老歌〈心的方向〉，他也特別將它當作第1首表演曲目，談到近3年因為疫情改變的生活，他透露3年前有意展開巡迴演唱會、發行新專輯，但都因為疫情停擺，「現在到了疫情的尾聲，大家可以整理一下這3年學習、得到什麼，反正人生一定會有起起伏伏」 。

出道36年的周華健，幾乎唱遍全球演唱會舞台，他今在池上舞台上感動的說：「這是我入行以來唱過最美的舞台，這裡是每個人一生都要來的地方，不該只有在明信片中看到，來到這裡會感覺到心胸、眼界的開闊」。

被粉絲戲稱為「忘詞天王」的他，今邊唱邊跳還一句歌詞都沒漏，他驕傲表示「我現在瞄了也沒人發現，因為我準備了8台提詞機！」他也自虧昨日鄉親場，因為大太陽的反光、瞄不到提詞機，所以忘了多句歌詞。

此外，日前在金鐘獎上表演令人驚艷的周蕙，演唱〈天天想你〉、〈好想好好愛你〉等曲，首次造訪池上的她透露在狂風中演唱相當耗力，不僅口乾舌燥還會考驗肺活量，直呼：「這場表演比歌唱節目的魔王關卡還難打」，她也笑說這幾日的表演與緊張的金鐘獎截然不同，可以開心享受歌曲，時刻都在跳舞。