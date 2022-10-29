應為典藏國寶、文物專業的故宮博物院，竟讓館藏嬌黃釉綠彩龍紋碗等3國寶破毀。國民黨主席朱立倫今在臉書要求，行政院應究責到底，立即組專案小組清查故宮文物保存情況，並公布結果，不能讓珍貴文明瑰寶因民進黨執政疏失蒙塵。

朱立倫質疑，這次故宮博物院典藏的三件明清朝瓷器破損，震驚台灣社會與華人世界，是故宮遷台以來從未發生過的醜聞與嚴重疏失，若不是有人向國民黨立委陳以信檢舉，民進黨政府會隱瞞到何時？

朱立倫表示，台灣是中華文化守護者與領航者，這些數千年的無價國寶屬中華民國，更屬全世界熱愛中華文化的中外民眾，民進黨政府已不發揚中華文化，若還不願善盡維護、保存的基本責任，將受到海內外華人及全世界民眾譴責。

朱立倫指出，故宮國寶是當年在戰火頻仍的艱困環境中，國民政府花費極大人力、物力去清點、裝箱、搬遷，從北京到四川、南京，才輾轉來台灣。

朱立倫質疑，國民黨當年在戰火肆虐的情況下都能夠妥善運輸、保存數十萬件歷經千百年的珍貴文物，民進黨上台執政沒幾年，故宮文物竟就受損，難道民進黨政府是基於意識形態，不願妥善維護、保存這批中華文化的珍貴資產？

朱立倫表示，最後一位用生命護送國寶文物的「守箱人」索予明，是國寶來台、留存珍貴中華文化精粹重要見證人，今年6月才以嵩壽102歲仙逝。

朱立倫說，索予明作為國寶文物押送人員，當初就此一別相依為命母親，直到開放探親才返鄉，但早天人永隔，如今國寶文物卻因保管不當受損，民進黨政府對得起當年用生命守護國寶文物的這些前輩？

朱立倫表示，民進黨任內對珍貴文化資產維護疏漏不只這一樁，之前故宮「戰時疏散計畫」內容空洞，就被批評相當敷衍，似乎覺得戰爭衝突根本不會發生，發生了也不知道該如何應處。

朱立倫還說，國立歷史博物館長期閉館整修，文物四散各處封存，還傳要和台灣史博館合併，珍貴文物該何去何從？這些中華文明數千年珍貴文物，就在民進黨政府消極怠惰、錯誤政策下處高度風險中，怎不令台灣與世界有識之士著急。