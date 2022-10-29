日本女星千田愛紗2000年來台參加電視台的美少女選拔脫穎而出，隔年就成功以女團出道，團體解散後繼續在台灣發展演藝事業，2007年成為大嘴巴主唱，有不少膾炙人口的熱門歌曲，在結束3年婚姻後轉型當YouTuber；愛紗日前提到要回家鄉沖繩，今（29日）下午在臉書透露自己回家了，跟家人見面擁抱後直接掉淚。

愛紗來台發展多年，在經歷團體解散、離婚後，25日她在臉書發文，提到光是幻想自己抵達沖繩都眼眶泛紅，畢竟已經等了快3年沒回家鄉，儘管每天都會透過視訊和家人聊天，但心裡還是會感到寂寞；她也在文末透露，「即將要回家了」。

愛紗隔了近3年終於回家鄉沖繩。（圖／摘自千田愛紗Aisa Senda臉書）

今日下午愛紗在臉書報平安，她已經抵達沖繩，在隔了快3年終於見到家人，因為這些日子的想念和溫暖的擁抱後，讓她的淚水也忍不住滿出來；她也上傳返鄉後的自拍美照，激動地說，「我在沖繩，一切平安，我回家了」，喜悅全寫在臉上。

愛紗分享返鄉消息後，同樣來自日本的女星田中千繪也在底下留言恭喜她，「太棒了，好好休息，好好彌補一下對家人跟家鄉的思念」；許多粉絲也替愛紗開心，「愛紗妳終於回到熟悉的故鄉沖繩」、「幸福的笑容」、「恭喜愛紗回家了」、「終於可以和家人團聚」。