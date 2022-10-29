「左手蓋建築、右手寫小說」！寶璽建設創辦人梁德煌投入建築已逾40年，不僅是中台灣豪宅創始者，他還有另一個身分、就是暢銷小說家！近期出版第6本原創小說「看不見的戰爭III開疆闢土」，今（29）日舉辦簽書會，吸引逾200位粉絲與小說迷到場力挺，爭相分享讀後心得，場面溫馨熱鬧。

梁德煌多年來陸續發表《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》、《好可怕呀，師父！》、《看不見的戰爭》、《看不見的戰爭II對峙》等多部暢銷小說，屢屢攻占書店銷售排行榜，累積無數粉絲！

《看不見的戰爭III開疆闢土》，收錄了5篇中長篇小說，包括針對科技進步省思的「傑出的門徒」；「領悟」描繪出現代人可能遇到的困境及現實與內心慾望的掙扎；「喜歡當妳的父親」、「我的吉米」以日常生活中可能隨處可見的人物，描述陪伴的重要性，「開疆闢土」則為先前作品「看不見的戰爭」續集，透過精彩刺激的神魔大戰，奇思妙想猶如東方版的哈利波特和魔戒，讓人拍案叫絕！

美國西北大學醫學院臨床心理學家黃維仁博士在推薦序中寫到，梁德煌藉著小說中趣味的故事，刻畫出身邊常見的人物與他們的生命經歷，深刻地去觀看世間百態，對話中更充滿溫度亦蘊含豐富的人生哲理。

由於梁德煌的前5本小說都是獻給自己最愛的家人，這次則特別將此書獻給事業起步時遇到的5位貴人，包括吳家錄、林文慶、王以鯨建築師、簡文欽及陳大德，梁德煌感念他們曾給予的鼎力相助，成就現在的寶璽建設。

而寶璽也不負所托，多年來堅持「蓋好房子」的初衷，梁德煌說：「建築跟小說一樣，除了大綱、構圖，最重要的是放入真感情，用心勾勒，才可以感動人」。

多年來，寶璽要求品質，都是採用國內一級大廠原料、結構係數相比政府的規範更高更嚴格，致力打造「零維修」的住宅，為台中的建築視野與格局與城市風貌貢獻良多。

其中，名列台中十大豪宅的「寶璽天睿」，由加拿大渥太華機場、溫哥華市政廳等知名建築地標之父Michael Green、日本神級空間大師片山正通與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，去年一舉榮獲美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎（The International Property Awards）兩項業界大獎肯定。

近期「寶璽天睿」再獲國際獎項Muse Design Awards鉑金獎！該獎項可謂最具影響力的國際獎項之，由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，每年吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

「寶璽天睿」連續兩年居億元級豪宅交易量之冠，去年更席捲中台灣億元豪宅交易量逾半，足見寶璽品牌雖然低調卻是底蘊深厚，深獲高端人士肯定。

寶璽機構旗下的睿嚮建設，初試啼聲的新作，選在台中潭子弘富重劃區首案「睿嚮大涵」，全案施工、規劃團隊皆由寶璽原班人馬操刀，打造零店面精品寓所。

該案採先建後售，10月上旬開放預約，產品規劃戶戶邊間雙面採光，標配的內容遠超同級產品，客廳更採用豪宅產品中也相當罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光，銷售傳出捷報。