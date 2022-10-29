死性不改！台中一名徐姓男子先前性侵少女遭判刑13年，出獄僅1年竟再度犯案，去年12月間向女學生佯裝要「主任看到妳偷東西」，要求對方脫衣趁隙指侵得逞。一審依成年人故意對少年犯強制性交罪判4年10月徒刑，案經上訴，台中高分院撤銷原判，改判5年4月徒刑。可上訴。

判決書指出，徐姓男子去年12月間行經台中市北屯區育賢路與建和路段，見16歲女學生徒步前往公車站，遂上前向女學生佯稱「主任看到妳破壞跟偷東西」，要求帶女學生去找主任確認等。

後來徐男與女學生約在澄清復健醫院舊址等待「主任」，期間徐男藉故要求要檢查女學生的書包，以採驗DNA為由，拉開女學生的上衣與褲頭，偷看胸部與下體，還謊稱女學生恐將贓物藏在衣服、陰道等，女學生因誤信徐男而遭到指侵。

一審期間，徐男坦承撫摸女學生下體，但否認性侵對方，台中地院法官比對雙方證詞後，不採信徐男說法，考量徐男為累犯，才出獄1年就再犯案，不知悔改，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判4年10月徒刑。

案經上訴，台中高分院認定，徐男為了逞個人私慾，見到本不相識且隻身獨行的女學生，便藉故做出強制性交的行為，惡性甚重，對婦幼人身安全與社會治安危害甚鉅，不宜輕縱，考量徐男只坦承部分事實等情狀，撤銷原判決，依成年任故意對少年犯強制性交罪，累犯，改處5年4徒刑。可上訴。