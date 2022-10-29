民進黨苗栗縣長候選人徐定禎29日在通霄鎮成立百工百業後援會，總統蔡英文第2度赴苗栗站台加持。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長４號候選人徐定禎29日下午在苗栗縣通霄鎮，舉行百工百業後援會成立大會，總統蔡英文、經濟部長王美花、內政部長徐國勇到場助選，藉苗栗縣百工百業代表齊聚一堂，蔡英文呼籲集中選票讓徐定禎翻轉苗栗！

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎29日在通霄鎮成立百工百業後援會。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

徐定禎表示，苗栗不能再等4年時間，72年無政黨輪替只看見國民黨執政腐敗，議會甚至長達27年的時間沒有刪過預算，終至苗栗縣庫破產，工商業建設停滯。他當選後要實現三個告別，告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治。全力爭取中央支持，實現對鄉親許下的「三大保證、五大願景、十大承諾」。

內政部長徐國勇提到，日前造訪通霄鎮白沙屯五雲宮燒王船祭典，深深體會到苗栗海線豐富多彩的民俗文化。苗栗經歷疫情之後要拚經濟，拚海線觀光，就需要選會做事、有經驗的徐定禎做縣長。

經濟部長王美花則指出，台灣在全球供應鏈重整過程中扮演關鍵要角，苗栗鄰近竹科、中科的區位優勢，讓苗栗有良好發展條件。科技業進來，會帶動在地的繁榮，徐定禎「科技新苗栗」願景是苗栗下一波經濟成長的基礎，呼籲百工百業一起團結支持徐定禎。

蔡英文表示，大家手中的選票將決定苗栗未來的命運，期盼中央地方一條心推動大合作大建設。蔡英文說明徐定禎懂理財、有政績，「科技新苗栗」願景將擴大竹南科學園區、設置後龍科學園區，創造就業機會也帶動地方發展。

蔡英文也提及，通霄不只有「粉紅超跑」白沙屯媽祖，還有通霄神社、海水浴場、日落大道等亮眼景點，只需要地方首長來好好整理規劃。蔡英文說，徐定禎懂海線的需要，「觀光新苗栗」會翻轉海線觀光，讓越來越多人愛上到苗栗旅行。

徐定禎說，許多鄉親不敢直接表態支持，不過會偷偷比讚，說明會和造勢活動來參加的人數也持續增加，他有信心這股熱情將會翻轉苗栗。蔡英文指出，苗栗是民進黨艱困選區，但是藍綠基本盤正不斷拉近，只要海線大團結徐定禎就會贏，呼籲大家展現團結勝選的決心，集中選票給４號徐定禎，一定「４如破竹」推動苗栗的政黨輪替，讓苗栗改變成真！