媒體人彭文正因為質疑總統蔡英文的博士論文造假，遭到蔡英文提告加重誹謗罪起訴，人在美國的他因開庭未到，遭到通緝；彭文正日前自爆，因為誹謗使他的中華民國護照遭到註銷。外交部回應稱，駐舊金山辦事處是依據護照條例辦理，「於法有據」。具律師資格的前台南縣長蘇煥智認為，外交部註銷他的護照，顯然欠缺正當性，反而讓彭文正成為被論文門政治迫害的受難英雄形象。

蘇煥智29日在臉書粉專表示，扣留廢止 彭文正 的護照，合理嗎？外交部引用護照條例第23條第一項第2、3款規定：「二、經司法或軍法機關通知主管機關。三、經內政部移民署（以下簡稱移民署）依法律限制或禁止申請人出國並通知主管機關」，及第24條第2項第2款，第25條第二項第一款，作為扣留、廢止、註銷彭文正護照的依據。

蘇煥智認為，外交部的解釋，並不合理：

一、目前並沒有一個法律明文規定，被通緝者主管機關應或得扣留其護照。

二、23條第1項第2款並沒有實質構成要件，不能成為法律依據：

護照條例第23條第一項第二款規定：「經司法或軍法機關通知主管機關」應不予核發護照。這一條規定顯然欠缺構成要件明確性。對於司法機關通知的內容是什麼？並沒有明文規定，所以該條欠缺明確的構成要件，如何適用？實在是非常奇怪。既沒有明確的構成要件，又如何能夠得到「不予核發護照」的結論。

三、既然23條第1項第2款沒有實質構成要件，又如何能成為扣留、廢止、註銷護照的依據呢？護照條例第24條第2項第2款規定：「持照人在外國、大陸地區、香港或澳門，經查有前條第一項第二款或第三款情形。」「應扣留其護照」。

蘇煥智接著指出，第23條第一項第二款規定「經司法或軍法機關通知主管機關」者，到底「應通知主管機關」什麼內容，並沒有明文規定。等於「缺少明確的構成要件事實」，所以如何能得出「法院通緝就可以扣留護照」的結論？顯然是一個天馬行空的殊連。

蘇煥智得到一個結論，他認為外交部扣留彭文正的護照，並廢止、註銷他的護照，顯然欠缺正當性，反而讓彭文正成為被蔡英文論文門政治迫害的受難英雄形象。他更質疑外交部的法律水平不高，但官僚作風卻很盛，是應該好好檢討。