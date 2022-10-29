新住民朋友親身體驗漢服藝術，提前過了一個精彩難忘的萬聖節(圖／移民署金門縣服務站提供)

活動中移民署並進行反賄選宣導、杜絕黑金，共度精彩美麗的萬聖節(圖／移民署金門縣服務站提供)

為迎接萬聖節的到來，移民署南區事務大隊金門縣服務站今(29)日於沙美活動中心，舉辦了一場寓教於樂的萬聖節多元文化活動，讓參與的新住民朋友親身體驗漢服藝術，並於活動中宣導反賄選、杜絕黑金，共度精彩美麗的萬聖節。

金門縣服務站為了讓新住民朋友留下不一樣的萬聖節體驗，特別邀請臺灣百大品牌故事人物-陳美老師，分享生活經驗與創業過程。

來自大陸泉州的陳美，憑藉著自己對穿搭服裝的品味與風格，打造金門第一家「漢服體驗館」。隨著國內IG網美風潮的盛行，陳美透過自身的專業與努力，讓漢服藝術在金門發光發熱，不但成就自己創業圓夢的故事，也走出新住民在臺生活美麗的篇章，其動人的故事，進而吸引「臺灣百大品牌故事」主筆青睞，成為金門家喻戶曉的新時代女性。

陳美述說從家庭主婦到創業的心路歷程，每句話都牽動著現場新住民的情緒，並以自己為例子，說明剛入境時因為焦慮所衍生的趣事，還貼心的向在場的姊妹分享如何減輕生活上的壓力。

對於漢服古裝的解說，更是讓越南籍的新手媽媽「阿青」特別的開心，並以越南傳統服飾「奧黛」與陳美老師進行一場跨國文化的對話與交流，活動最後由參與的新住民朋友，選擇自己喜歡的漢服實際換裝體驗，「阿青」則選了一套穿唐朝燕尾式旗袍，在老公的鼓勵下，於金門最美的摩洛哥老街，留下了屬於自己的IG網美照，提前過了一個精彩難忘的萬聖節。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，陳美老師不畏挫折艱難，逐夢的過程非常激勵人心，是金門新住民女性的代表，也說明政府在新住民輔導與照顧的努力。

另外針對即將到來的九合一選舉，廖蔚蘭特別說明淨化選風的重要，並邀請新住民一同擔任民主的守門員，珍惜手中神聖的一票，選賢與能。若有發現候選人賄選的情形，務必踴躍舉報，一起反黑金杜絕選舉賄選，檢舉專線：0800-024-099、檢舉獎金最高新臺幣1000萬元。