台南市長黃偉哲參加河樂廣場的餐酒嘉年華開幕。（程炳璋攝）

海安商圈萬聖節市集有萬聖裝扮的重機車隊。（程炳璋攝）

台灣歷史博物館舉辦的島嶼餐桌物語市集，單日湧進4萬人潮。（台史博提供／程炳璋台南傳真）

台南市多場大型活動這周假日同時封街登場，南美2館森山市集、海安商圈萬聖節遊行市集、台灣歷史博物館的島嶼餐桌物語市集與河樂廣場的餐酒嘉年華都出現破萬人潮，蛋黃區道路湧現觀光人潮與車潮，台南旅館與民宿的住宿率皆達9成5以上。

南美2館森山市集28日起連續3天登場，儘管今年仍有管制進場人數且在友愛街部分路段封街，首日仍湧入1萬人，擠爆南美2館周邊狹小腹地，雖有管制人潮進場，仍出現排隊人龍，附近道路中午過後出現雍塞。

海安路商圈舉辦萬聖節遊行市集，除了有上百家攤位，還有萬聖節裝扮派對活動，29日找來裝扮成各式身分的重機騎士沿路遊行宣傳，海安路部分路段封街吸引破萬人。

河樂廣場餐酒嘉年華29日下午3時開場，137家特色餐酒館在地下廣場設攤，平面道路邊還有特色飲食，吸引許多年輕人下午到晚間流連飲酒。

台史博的島嶼餐桌物語市集去年首辦獲好評，金年續辦，28日暖身場已吸引7000人，29日正式開場一整天湧入4萬人，周邊道路直到晚間還不斷有車流進入。

台南市觀旅局表示，台南市周末因舉辦多項精彩活動，湧入大批觀光客，民宿業者住宿率達9成5，旅館業者爆滿。

台南市交通局表示，這周末的台南市區交通量，較上周末增加14.5％，大台南智慧交控中心重點監控周邊易塞車路段，配合警局調派員警到壅塞路口指揮導引車流，維持整體路況不致壅塞。