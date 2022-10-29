苗栗縣長候選人鍾東錦29日晚間在苗栗市競選總部成立百工百業後援會，縣長徐耀昌全程站台。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部29日晚間舉辦百工百業後援會成立大會，包括苗栗縣總工會、苗栗縣產業總工會、苗栗縣職業總工會、苗栗縣工業會、苗栗縣商業會以及苗栗縣農會等6大工商農業會團體，會同百工百業代表，一起聯合站出來，向全體縣民推薦鍾東錦是最佳縣長人選。

苗栗縣長鍾東錦百工百業後援會成立大會，苗栗縣總工會理事長麥志宏、苗栗縣產業總工會理事長賴明政、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘、苗栗縣工業會理事長羅杉豪、苗栗縣商業會戴美玉以及苗栗縣農會總幹事鍾金光，率同來自18鄉鎮市百工百業代表共上千人，齊聚在鍾東錦競選總部前廣場，齊聲高喊「苗栗願景、前程似錦、縣長唯一支持鍾東錦」，共同推舉鍾東錦在所有苗栗縣長候選人中，是最有能力、最有魄力也是最適任的苗栗縣長。

戴美玉表示，這兩周以來，看到綠色陣營對鍾東錦抹黑汙衊，特地詢問自己的小孩，鍾東錦這樣子被窮追猛打，你們年輕人有甚麼感覺？他們的回覆是：「沒有感覺，鍾東錦的付出我們都看在眼裏，管他怎麼打，我們票還是投鍾東錦。」這是苗栗年輕人的想法。

戴美玉又舉出另外一個例子，前兩天在新竹參加全省商業會活動，一聽到她是苗栗縣商業會理事長，幾乎所有外縣市商業會領袖甚至連新竹市議員的秘書都說，「拜託、拜託，請支持鍾東錦」，可見鍾議長不止在苗栗，連在全國都已經擁有許多粉絲。

鍾東錦競選總部新聞發言人陳怡樺指出，南非的總統曼德拉，大學時期被勒令退學，入獄服刑長達27年，但他出獄後廢除種族隔離政策，實踐真正的民主與平等，如果說更生人就不能擁有重新來過的機會，那麼曼德拉也就無法成為世界的偉人。

民進黨立委拿出鍾東錦30多年前的黑牢案件，擴大渲染說他是黑道，但只要是苗栗人都知道，鍾東錦3年多來，已捐出超過500萬元薪資，幫助績優和弱勢學童，最主要的原因，就是希望他們可以專心向學，不要走錯路，甚至用自己的經驗，告訴青年學子，只要肯努力、肯打拚，就能夠獲得最後成功的機會。

陳怡樺表示，鍾東錦的人生經驗與奮發向上的精神，值得大家學習，無奈對手心態醜惡故意栽贓嫁禍，不斷抹黑，但如此笨拙的手法，已無法蒙騙耳聰目明的苗栗鄉親，因此今天才會有這麼多百工百業的代表站出來，一起力挺鍾東錦，一起打贏苗栗這一仗。