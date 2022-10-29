美中關係緊張、俄烏戰火及地緣政治風險等一系列不確定因素持續發酵，全球市場動盪不安，國際貨幣基金組織（IMF）近日報告指出，若地緣政治緊張導致全球貿易分裂，對亞太地區的衝擊將遠超其他地區。

CNBC報導，IMF周五（28日）發布的研究報告示警，如果近期美國對大陸的晶片制裁，使受影響的產業貿易中斷，以及其他地區的貿易非關稅壁壘上升到「冷戰時期的水準」，將衝擊亞洲國家國內生產毛額（GDP）大跌逾3%，預估是全球經濟一年損失的兩倍。IMF補充，因為貿易減少被迫收縮的產業，可能會有7%的就業人口降幅。

IMF亞太部主任錫利尼瓦桑在新加坡召開的新聞發布會上說，貿易不確定性上升及更多限制性措施，隨著情況持續發展，最終會演變成世界各國分裂的局勢。他說，「屆時亞洲因為在全球供應鏈扮演關鍵角色，損失會超越任何地區來的慘重」。

2018年美中貿易戰開打初顯分裂跡象，IMF表示，近年來又因俄烏戰火增添貿易不確定性，且隨著企業凍結人事招聘及新公司暫緩進入市場，不僅是限制問題，貿易政策的不確定性也可能會衝擊經濟活動。IMF發現，2018年美中貿易局勢緊張，2年後的投資減少了約3.5%。

貿易破碎化的影響對亞洲新興市場和高負債企業的衝擊更大，雖然研究聚焦破碎化對貿易的影響，但可能還有如「金融連結瓦解」等其他更深層的不利因素，IMF稱，金融破碎化可能造成金融部位迅速平倉的短期成本，以及外來投資減少，多元化降低和生產力趨緩的長期成本。