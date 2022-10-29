台灣人壽2022「祖孫三代憶起健走」，首度讓運動結合藝術，於高雄市立美術館創「藝」健走！港都民眾老中青跨代攜家帶眷熱情參與，很多人都是第一次到美術館參加健走，格外覺得新鮮有趣，大讚這真是動靜兼具的假日微旅行。

「祖孫三代憶起健走」高雄場今（29）日由台灣人壽許舒博副董事長領走，公益大使中信兄弟球員張志強、吉祥物台灣阿龍和小火子都熱情助攻，和爺奶們跟著健身教練大做暖身操伸展筋骨，許舒博副董事長表示，台灣人壽在高雄市立美術館舉辦「創藝健走」，就是希望大家享受藝術、走出健康，許副董事長特別強調，台灣人壽辦的不僅是健走，更是家庭團聚活動，希望透過年度祖孫三代健走，增加跨世代交流互動的機會，以家庭力量促進高齡長輩身心健康，他也幽默的提醒大家健走要牽老婆一起走，安太座比安太歲重要，妙語如珠逗得長輩開懐大笑。

高雄市立美術館為「南臺灣第一座公立美術館」，是兼具藝術、文化、休閒、教育的多元生活園區，園區內設置37件藝術雕塑及專屬「健走步道」，能在人文景觀結合自然生態的地方健走、享受芬多精，堪稱是為心靈與健康同步加值。來自岡山80歲的張奶奶開心說，平日都在學校操場走路運動，今天與10多位老厝邊作伙，第一來美術館參加健走活動，直呼這裡風景美，還能邊欣賞藝術品邊運動，真是幸福又有趣的體驗；港都在地的台灣人壽蔡佳珍志工分享陪伴高齡長輩健走初體驗，爺爺奶奶不僅與她分享年輕時候的故事，更對高雄在地歷史如數家珍，認識園區花草，讓她受益良多。

台灣人壽長期推動高齡公益，連續11年推廣祖孫三代健走活動，迄今超過821萬人次參與，累計將近7萬公里健走數，相當於繞臺灣335圈，今年更攜手弘道老人福利基金會、中華基督教救助協會等公益團體長輩參與。10月完成台北場、高雄場健走，11月5日健走足跡要前進至台中市，攜手全臺銀髮族一同動起來，提升健康管理意識，歡迎民眾踴躍參與，可上網查詢台灣人壽讚FB粉絲專頁了解活動詳情。