中職季後挑戰賽系列賽首戰在洲際點燃戰火，以握有1勝優勢的中信兄弟靠著王牌投手德保拉5局投出4次三振、僅被敲2安失1分，加上打線在2局突破布里悍，單局攻下5分，5局打完兄弟以6比1領先味全龍。

兄弟日前靠著龍隊逼和樂天桃猿非自力封王，奪下隊史第18座季冠軍，也確定季後挑戰賽會先握有1勝及3場主場優勢。兄弟推出德保拉搶「聽牌」，龍隊則由布里悍先發，力拚扳平系列賽。

首局兩隊都是3上3下，2局下兄弟成功突破布里悍封鎖，靠著6支安打、1保送，猛攻10人次換回5分，也讓布里悍僅投不到2局就被「KO」退場，4局下岳政華再補上右外野陽春炮擴大領先優勢，他也以21歲又273天寫下季後賽最年輕全壘打紀錄。

有了火力支援德保拉也越投越穩，前4局連續解決12名龍隊打者，直到5局上才被林智勝、谷德溫連續敲安，雖因內野滾地球失掉1分，但靠著守備化解危機，5局打完兄弟取得6比1領先。

布里悍僅投1.2局被敲6支安打、失5分皆為責失，打破季後賽隊史先發投手最短局數紀錄，原紀錄是1998年10月30日馬力歐的2局。